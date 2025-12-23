台中警發文揚言對盧市長開槍 檢方訊後聲請羈押禁見

網路社群出現這樣的PO文，台中市長盧秀燕的看板臉部被破壞，還寫著要對市長不利；警方調查發現，貼文者是台中市二分局偵查隊一名黃姓偵查佐，被分局認定情節重大，主動報請檢方指揮偵辦，也強化市長維安。

台中市警察局保安科股長田中湶表示，「對於涉及（市長）人身安全之相關言論，已由刑事單位依法迅速偵處在案，另針對後續各項出席活動，均由保防單位加強相關情資掌握。」

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮指出，「認定黃姓被告涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾，及第305條恐嚇危害安全等，罪嫌重大。」

檢方23日將她拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見。警方表示，這名偵查佐從警3年，之前在派出所任職，有多次為民服務及阻詐紀錄，考上偵查佐約半年時間，但陸續出現言行異常狀況，11月除了被轉介諮商就醫，警方也調整她的工作內容。

台灣警察工作權益推動協會施姓常務理事說，「偵查隊，其實依我們警界來說的話，它是屬於一個壓力很大的地方，（心理諮商的話）反正這東西，就是警局內部的承辦人主責。」

施姓常務理事續指，「警局內部的人，自然大家基層員警就不會相信，會覺得去的話會被做記號還是怎樣，怕就是我去委外心理諮商，如果今天警局認為我有心理問題，用這理由把我調地怎麼辦？我的家庭會不會受到影響會有這個顧慮。」

警察工作權益推動協會表示，雖然警方有提供員警心理諮商，但多數員警還是不敢使用，加上勤務繁重，若遇到重大事件或是活動，難以休假調適身心，成為惡性循環。而身心科醫師則建議，應該調整自己的心態。

身心科醫師林本堂指出，「沒有壓力也是個壓力，太大壓力也是壓力，所以要找尋你每個人能承受壓力的範圍來做些規劃。」

醫師表示，除了應該正視壓力來源，也要學習與壓力共處，並適當轉移注意力來調整。但如果影響生活或是人際關係，就必須尋求諮商或藥物治療。