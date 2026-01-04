台中警處理民宅前糾紛 查獲通緝犯押解歸案

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中警方今天凌晨接獲報案指出，大里區1處民宅前發生糾紛案，經派員到場確認已無糾紛，亦無人員受傷，但查證在場人員身分時，發現潘姓男子因案遭通緝，依法被押解歸案。

台中市警局霧峰分局表示，凌晨1時3分獲報，大里區東南路148巷某民宅前發生糾紛案，有多人喧嘩，立即派員到場處理。

警方表示，經到場確認已無糾紛，亦無人員受傷，員警查證在場人員身分時，27歲潘男坦承酒後與他人發生爭吵，但他因涉嫌妨害兵役條例遭發布通緝，被帶回警局確認身分後押解歸案。

警方呼籲，民眾飲酒應適量、理性自制，切勿大聲喧嘩妨害安寧，警方將持續強化夜間治安維護，確保民眾安全。（編輯：李淑華）1150104