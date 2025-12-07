台中警處理當街家暴案 順勢發現嫌犯毒駕

員警詢問嫌犯，「你女朋友就說你打她。」

嫌犯回應，「對啊，我打她啊。」

員警表示，「那我們就現行犯給你逮捕。」

員警詢問邱姓男子是不是動手打女友，他還大方坦承；台中警方6日晚間9時多接獲報案，大里區國光路與德芳南路口，有男子動手毆打女子，員警到場發現，現場是一起車禍事故，一名江姓女子說自己是肇事駕駛，邱姓男子是她的男友，但經現場目擊者指認，其實邱姓男子才是駕駛，而且員警隨後還發現他持有毒品。

台中市大里分駐所副所長陳怡瑞說明，「於邱男隨身包包內發現其持有三級毒品愷他命，現場江女自稱其駕駛發生事故，惟0警方細心追查，發現江女有頂替情事，實際駕駛為邱男，且經同意後對邱男實施唾液毒品快篩呈陽性反應。」

警方調查，原來是邱姓男子毒駕發生車禍後，與女友爭吵，又動手毆打對方，造成江姓女子頭部紅腫、還有手腳擦挫傷，警方訊後依違反道交條例開罰，毒駕部分移送台中地檢署偵辦，而涉嫌家暴則通報家防中心。另外台中市刑大也破獲一起毒品咖啡包分裝廠。

中市刑大偵三隊隊長杜旻信表示，「經過長期蒐證發現犯嫌除把毒品分裝廠隱藏在社區裡，還特別分裝於印有動漫角色的咖啡包，企圖吸引特定族群謀取暴利。警方即聲請搜索票進入犯嫌藏身處所，一舉破獲毒品咖啡包分裝廠。」

警方表示，日前接獲線報，譚姓男子在烏日高鐵特區承租社區型公寓，作為毒品咖啡包分裝廠，他利用通訊軟體接單後，以印有動漫角色的精美包裝袋進行毒品分裝。警方在公寓內查獲毒品甲基甲基卡西酮咖啡包3067包、毒品愷他命咖啡包31包，目前譚嫌已被檢方依毒品危害防制條例起訴。

