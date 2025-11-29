台中警處理行糾意外揪出毒駕 南投加裝＂聲音照相＂擴大開罰

臺中市五分局員警，執行巡邏勤務，原本是處理行車糾紛案件，卻發現肇事駕駛疑似毒駕，當場啟用唾液快篩檢測，果真檢出陽性，另外在南投縣政府，也針對噪音問題，擴大開罰，今年在轄內加裝了9支，固定式聲音照相設備，截至目前，已經開出629張罰單。

外籍男子，焦急的向警方，描述事發經過。警方到場，協助解決，但糾紛另一方的，27歲徐姓男子，卻神情異常，語無倫次，一直在跟員警，雞同鴨講。

員警vs.毒駕嫌犯：「（你來找誰）這個，（是你朋友嗎）對我朋友，（那是路人）。」

行車糾紛！ 駕駛語無倫次 警啟用唾液快篩檢測發現毒駕（圖／翻攝畫面）

比著根本不認識的路人，說是朋友，講話含糊不輕，身上還散發出，愷他命燃燒的濃濃氣味，員警當場啟用唾液快篩檢測，果真，這名男子毒駕上路。

台中市警局毒緝中心專員王中正：「依違反道路交通管理處罰條例，將面臨新臺幣3至12萬元罰鍰，車輛當場移置保管吊扣駕照1至2年，並追查公共危險罪犯行。」

行車糾紛，意外爆出毒駕案件，警方將依法嚴懲，另外，南投縣警方，也要開罰了，





南投加強取締噪音 新增9處聲音照相設備 已開出逾6百張罰單（圖／翻攝畫面）





車還沒出現，聲音就先到，可能自以為很帥氣，但大半夜的，聽在居民耳裡，只會覺得擾民

附近居民：「哦那個飆車族，摩托車排氣管，有夠大聲騎來騎去，車也有，都不用睡了啦說實在的。」

南投縣地廣，道路寬敞，到了深夜，很多路段就成為飆車族天堂，縣府環保局今年在草屯、南投市等8個鄉鎮市，加裝9支固定式聲音照相設備，截至目前為止，已經開出6多張罰單。

南投縣府環保局空氣汙染防制科長柯昱濠：「超過標準，罰單最高會罰到3600元，希望各位車主，還是不要跟自己的錢過不去。」

噪音擾民，縣府加強開罰，只希望，能夠還給居民一個安寧的居住環境。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

