台中警開槍了！通緝男拒檢又衝撞員警 心虛逃逸自撞⋯被拖下車上銬逮捕

記者林意筑／台中報導

謝男逃跑過程中先暴衝撞進一旁騎樓，撞倒多輛機車。（圖／翻攝畫面）

台中市警方今（31）日進行「酒駕大臨檢」，有輛白色轎車行經文心路二段時遇上警方設置臨檢點，駕駛疑似因心虛拒檢迴轉逃逸，且擦撞到員警造成雙腳受傷，警方見狀立即開槍阻攔，未料白車突然失控暴衝闖進路邊騎樓，撞倒多輛機車及撞破店家玻璃，隨後又自撞上安全島才停下被警方圍捕。

謝男失控自撞上路中央安全島，猛力撞擊造成車輛毀損終於停下。（圖／翻攝畫面）

昨日凌晨1時30分許，33歲謝男駕駛一輛白色轎車行經文心路二段欲左轉進入市政北一路時，發現前方有警方設置的臨檢點，疑似因遭通緝而心虛拒絕受檢。謝男為了閃避警方攔截，從路口處大迴轉逃離。沒想到，謝男逃跑過程中先暴衝撞進一旁騎樓，造成多輛機車被撞倒，騎樓店家的鐵捲門、玻璃門也遭波及，玻璃碎片散落一地，甚至擦撞到員警造成雙腳受傷，其他員警見狀立即開1槍制止。

謝男失控自撞路中央安全島，猛力撞擊造成車輛毀損。（圖／翻攝畫面）

但謝男態度囂張，見警方已開槍喝止仍不停下，立即倒車轉至文心路北向繼續逃逸，大約行駛200公尺至大隆路口時，謝男又再度失控自撞上路中央的捷運下方安全島，猛力撞擊造成車輛毀損，就連自己車前的保險桿也掉落在地才終於停下，隨後警車迅速將謝男車輛圍住並將其拉下車逮捕。

警車迅速將謝男車輛圍住，員警立即衝上前將其拉下車逮捕。（圖／翻攝畫面）

後續經警方調查，在謝男車內查獲第二級毒品安非他命、吸食器及刀械等物，並依毒品、妨害公務等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。至於遭衝撞的員警送醫至診斷為雙腳擦挫傷，治療後已無大礙，目前人已由同仁陪同返家休息。第六分局強調，警方執行各項勤務，均以維護市民生命安全為首要考量，對於任何危害公共安全、衝撞警方之暴力行為，必定依法嚴正執法，絕不寬貸。

