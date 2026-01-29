台中警「扣保險套當證物」 羅一鈞有動作！疾管署發函憂心一後果 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中市警察日前高調對外宣布，利用假扮客人方式查獲同志會館涉嫌妨害風化、違反社會秩序維護法等罪嫌，並將現場搜到的保險套、潤滑劑列為證物，引發同志、人權等團體批評，質疑釣魚執法及違背公衛精神、充滿歧視。疾管署今（29）日也證實已經發函給警政及法務單位，請其審慎衡酌將保險套等列為證物的必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施。

事件經媒體報導之後，引發不少致力於愛滋防治、同志或人權等民間團體大反彈。台灣露德協會就痛批，該執法行動不但違背公衛精神，還充滿歧視色彩，並強調保險套是防疫工具，不應成為犯罪證物。

民間團體不滿，現行《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第10條，即要求旅館業及浴室業，其營業場所應提供保險套及水性潤滑劑，保險套與潤滑液是預防性傳染病的重要物資，當警方將落實公衛措施的行為視為犯罪證據，不僅與中央政策相違背，更形同打擊安全性行為的實踐。

疾管署表示，尊重警方、檢方基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務；惟基於傳染病防治，疾管署呼籲民眾採取安全性行為，使用保險套及水性潤滑劑，以預防感染性傳染病；亦樂見相關業者於營業場所能主動提供，以共同維護民眾健康安全。

疾管署說，已函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，請審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險，影響民眾健康。

疾管署署長羅一鈞亦強調，樂見有旅館業、浴室業以外的業者，出於公衛防疫角度，主動提供保險套、水性潤滑劑等用品，疾管署絕對不是鼓勵從事違法行為，發函只是擔心若將保險套及水性潤滑液列為證物，恐造成寒蟬效應，影響未來一般業者主動提供的意願。

羅一鈞並舉國內過往推動藥癮愛滋減害計畫的經驗，當時設點主動提供免費的清潔針具時，也曾引發一陣警方會不會蹲點抓人的爭論，而事後證明，藥癮愛滋減害計畫奏效，注射藥癮者感染愛滋疫情下降。

照片來源：CNEWS資料照

