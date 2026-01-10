台中議員指巨型姆明周邊違規攤商聚集 (圖)

其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
陳水扁狂挺陳亭妃！黃揚明曝「對槓賴清德」關鍵轉折：節目喊卡只是導火線
2026年選戰倒數不到1年，民進黨台南市長黨內初選進入白熱化階段。前總統陳水扁在與《鏡電視》合作的新節目臨時喊卡後，8日在台南關廟山西宮「巧遇」爭取出線的民進黨立委陳亭妃，扁除當場贈送對聯為其打氣外，更稱讚她能成為台南400年來首位女市長，比自己當台北市長時更「勇」。對此，媒體人黃揚明今（9）日在《新聞大白話》節目中分析，陳水扁近來態度轉趨強硬，甚至逐漸站上......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 26
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 1 天前 ・ 25
順應川普的要求 委內瑞拉釋放重要的政治犯 包括前總統候選人
委內瑞拉政府周四（1月8日）釋放大量政治犯，包括知名反對派人士、活動人士和記者，信傳媒 ・ 8 小時前 ・ 2
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 41
賴清德：國民黨若僅讓少數新增預算通過 為德不卒
115年度中央政府總預算卡關，外傳國民黨團擬針對TPASS通勤月票等部分項目，先行付委審查。總統賴清德今天（10日）表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒；希望國民黨讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，才是正確之道。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前 ・ 241
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
只通過少數預算是「為德不卒」！賴清德：要審預算就該完整、透徹
傳國共論壇將在1月底重啟，國民黨主席鄭麗文則可能3月訪中國，和中國國家主席習近平見面，而藍白持續封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，連美國AIT處長谷立言都出手拜會立法院長韓國瑜，又傳出藍黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。對此，總統賴清德今（10）日直指，總預算環環相扣，只讓少數預算通過「這是為德不卒」，他也期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨體認到國防預算的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
巧婦難為無米之炊 免費營養午餐周春米不敢輕易點頭
國中小營養午餐全國僅剩4縣市仍收費，屏東縣是其中之一，縣長周春米今天（10日）表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了40億元，本來教育部補助的包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近3億多元，加上25間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出自由時報 ・ 5 小時前 ・ 2
藍白六度封殺國防特別預算 吳靜怡：為「鄭習會」累積籌碼？
[Newtalk新聞] 立法院程序委員會 6 日在藍白人數優勢下，第六度封殺國防特別預算。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日質疑，藍營以陳水扁時代國防預算被退回 69 次為先例，試圖淡化爭議。然而，當時國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示 2026 年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」 吳靜怡指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性，「但這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。」 她說明，陳水扁時期的 69 次退案，發生在 20 多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。 吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 1 天前 ・ 4
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中國放貸數百億美元養委內瑞拉獨裁政權！馬杜洛倒台恐化為烏有
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。有外媒引述分析師說法指出，長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中國，中國在過去大約20年時間向委內瑞拉提供的數百億美元貸款，新政府可以援引「惡債」（Odious debt）原則宣布這些外債無效。 南華早報報導提到，美國軍隊1月3日發動突襲，抓捕馬杜洛夫婦並帶往紐約受審，馬杜洛政權遭推翻使得北京當局在委內瑞拉的龐大曝險陷入了不確定狀態。樂觀設想是，美國主導的經濟重建將幫助卡拉卡斯當局提高原油產量和出口量，以償還外債。 然而，分析師認為，委內瑞拉新政府更有可能質疑對中債務的合法性。中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍表示：「為了獲得國際貨幣基金（International Monetary Fund）與美國援助，新政權可能會援引西方法律體系的『惡債』原則，為拒絕承認債務提供法律託辭。」 所謂的「惡債「也稱為非法債務，是指新政府主張前政權欠下的債務並未給國家帶來利益，因此無約束力。伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）政權垮台後，伊拉克新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 4
自爆沒簽兩年條款 陳昭姿辭職書曝光
[NOWnews今日新聞]民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，2月1日辭職將由其他黨內不分區立委遞補。不過，立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成立法院任務...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
劉世芳.鄭英耀遭列「台獨制裁名單」 賴清德：感到驕傲
台北市 / 綜合報導 中共中央台辦昨(7)日公布一份最新的「台獨名單」，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，加入14人的「台獨頑固分子」行列中，還點名曾多次負責調查共諜案的高檢署檢察官陳舒怡，將她列為「台獨打手幫凶」，更揚言「嚴懲」；對此今天陸委會強硬回擊，絕不能容忍中共制裁抓匪諜的檢察官；總統賴清德也指出，對這些毫不畏懼被中國跨境鎮壓的人民，感到驕傲。總統賴清德說：「當前我們的國家，正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，我們一定要堅定做好，反統戰，反滲透，反併吞的工作。」出席調查局結業典禮，總統賴清德致詞，再次強調反對「中國滲透」，只不過，中共再度釋出最新「台獨名單」。中共中央台辦官網，12人台獨頑固份子，再出現2個新名字，分別是內政部長劉世芳教育部長鄭英耀，新聞稿批評，劉世芳迫害在台中國配偶，鄭英耀則是以台獨教材「毒害」青少年，另外還點名，曾偵辦多起共諜案的，高檢署檢察官陳舒怡，製造「綠色恐怖」是「台獨打手幫兇」，喊話祭出禁止入境等懲戒手段。國台辦發言人陳斌華說：「將採取其他一切必要的懲治措施，依法終身追責。」陸委會副主委梁文傑說：「我們並不感到意外，(今天)他要制裁抓匪諜的檢察官，明天他就可以制裁判匪諜的法官，這個是絕對不能容忍的。」陸委會強硬回擊，法務部長鄭銘謙對於陳舒怡檢察官被點名，也強調會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責中共恫嚇我國司法官的行徑。總統賴清德說：「對任何一個，被中國進行，跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國的威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼。」總統賴清德則是對名單上的「台獨頑固分子」表達支持，中共威嚇手段五花八門，想迫使台灣人服軟，但目前結果來看，似乎沒達到預期效果。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1