台中變天？賴清德五度南下合體 何欣純：年底選舉「中台灣是重中之重」

民進黨台中市長參選人何欣純表示，年底選舉包括中彰投苗都是重中之重。（圖／何欣純辦公室提供）

2026台中市長選情持續加溫，當國民黨還在上演「姊弟之爭」，民進黨參選人何欣純持續向前邁進。據了解，總統賴清德今天（8日）再度南下台中，將與何欣純競選辦公室與黨公職進行不公開座談。對此，何欣純表示，應該是賴清德特別關心台中發展；包括中彰投苗，中台灣對身兼黨主席的賴清德來講是重中之重，非常重要。

民進黨台中市長參選人何欣純今上午偕同市議員黃守達在西區向上市場拜年發送春聯，並於會前接受媒體聯訪。對於總統賴清德從12月至今，已經五度南下台中力挺，何欣純認為，應該是賴清德特別關心台中發展，尤其台中市面臨很多問題，她也跟賴提到，台中有很多重大建設需要中央跟地方一起合作。

何欣純指出，過去中央挹注很多資源給台中市，不過台中市長盧秀燕好像處處針對中央，說中央不支持台中，「其實這是錯誤的，這是很荒謬的」，賴清德來台中這麼多次，就是要告訴大家，他真的很關心台中市民，也真的很重視台中市這個城市的發展。

「年底的選舉是重中之重。」何欣純提到，大家說「決戰中台灣」，所以賴清德不僅常來台中市，昨天賴也去南投，前幾天也去彰化，包括中彰投苗，中台灣對身兼黨主席的總統賴清德來講，都是重中之重，非常重要。

至於國民黨台中市長初選擬於3月下旬展開作業，被盧秀燕質疑時程太晚，何欣純回應，國民黨內部的事情，還是要國民黨自己的遊戲規則去解決，他黨事務她實在是沒辦法評論。不過市民比較在意、想要看到的，是對這個城市的政見之爭、願景之爭，絕對不是像這樣政治秀的權力之爭。

何欣純質疑，而且這場權力之爭，國民黨包括盧秀燕，為什麼要那麼急？每個人都在做個人的利益算計，這不是市民之福。她認為還是要回歸開大門走大路，把台中大步地推著向前進步，讓台中市民的福祉受到最好的照顧，這才是市民所嚮往的最佳人選市長。



