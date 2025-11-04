台中變態男燒死母女竟扯保費糾紛！嗆「被吃夠夠」遭聲押禁見

台中市烏日區近日發生駭人聽聞的縱火害命慘案，一名許姓變態男不爽被女房東要求搬走，竟倒車衝撞她家造成她跟女兒活活燒死，案發後筆錄時許男竟扯是跟對方有保費糾紛，不滿對方要趕走自己全家，「吃人夠夠」，目前他已被檢方在今（4日）凌晨聲押禁見。

火災發生當下的慘烈畫面。（圖／台中市消防局提供）

回顧整起發生在昨天凌晨2點多的慘案，據警方調查，死者50歲吳姓婦人的林姓丈夫，其父母把案發地點隔壁的房子租給64歲的嫌犯許姓男子，從事中古車買賣的許男，跟家人住在這裡已經20年，租約去年7月就到期了，但雙方沒打新的契約仍繼續承租，但許男去年開始，突然開始有怪異行為，包括經常走到林家門口徘徊，還突然拿刀威脅，吳姓婦人的17歲女兒，還發現自己的內衣褲被許男偷走，吳婦跟林姓丈夫趕緊報案，對許男提告性騷擾並要求搬走。

許男在4日凌晨被檢方聲押禁見。（圖／警方提供）

豈料許男惱羞成怒，竟開了一輛無牌廂型車，倒車衝撞林家，導致吳婦跟女兒活活被燒死，警方調閱監視器發現許男涉嫌重大，犯案後的蹤跡都被拍下，迅速循線逮捕，但他被偵訊時否認有縱火，也不承認有偷吳婦女兒的內衣褲，只承認有倒車衝撞，理由是：「之前有跟當保險業務員的吳姓婦人買保險，是為了我罹癌的妻子買的，但對方怕我妻子如果病逝，房子會變成凶宅，不但遲遲不給我保費，又找藉口想把我全家趕走，不爽她吃人夠夠！」

最新曝光的監視器畫面顯示，許男犯案後神情冷靜，一邊脫手套一邊慢慢離開現場，毫不慌張。（圖/翻攝畫面）

不過，他的供詞被警方高度存疑，因為許男的行為異常早已被報案，加上他倒車縱火後跑回家，企圖開瓦斯自殺，供詞仍有待檢方複訊後釐清，台中檢方在昨天深夜認定許男涉犯《刑法》殺人、公共危險等罪，今天凌晨已依相關罪嫌向法院聲請羈押禁見。

案發後，許男逃逸，毫不慌張。（圖/翻攝畫面）

大火後現場燒得一片焦黑。（圖／中天新聞）

