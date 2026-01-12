台中谷關伊豆溫泉「無預警停業」！今起全面關閉 遊客錯愕

在台中市和平區經營超過20年的「谷關伊豆日式露天溫泉會館」，以山谷景觀與天然溫泉聞名，吸引大量泡湯遊客前往。然而近日，業者卻無預警宣布自1月12日起暫停營業、全面關閉園區，但也提到「希望有朝一日會再順利開業」。

谷關伊豆日式露天溫泉會館宣布自1月12日起暫停營業。（圖／翻攝自臉書／ 谷關伊豆日式露天溫泉會館 ）

谷關伊豆日式露天溫泉會館在臉書粉專及官網同步發布緊急公告，先是感謝長期支持的顧客，並指出停業原因為行政作業上的程序未妥善處理，造成短期內無法營運，2026年1月12日起，將關閉園區。業者最後表示，「希望有朝一日…我們會再順利開業，讓湯友們再度回歸！」

消息曝光後，不少網友紛紛不捨回應，「老闆加油你們是谷關最棒的」、「辛苦了！」、「昨天才去的，好可惜」。也有不少還持有泡湯券的消費者焦急詢問後續處理方式，對此，業者也回應，「雖然暫停營業，但上午10時至下午5時可以至園區退票。」

谷關伊豆日式露天溫泉會館宣布自1月12日起暫停營業。（圖／翻攝自臉書／ 谷關伊豆日式露天溫泉會館 ）

針對停業原因，台中市觀旅局表示，谷關伊豆日式露天溫泉會館過去因未取得合法使用執照，曾在2023年暫停整修，並於2025年10月重新營業。由於業者尚未登記旅館業，先前稽查時已發現明顯經營行為，依《發展觀光條例》裁罰120萬元，並勒令停業。近期將再次稽查，若仍有違規經營，將依法重罰。

