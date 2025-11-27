台中豐原一家五口命案檢開偵查庭續查共犯 遺屬律師感謝檢求重刑

台中豐原一家五口遭李姓女子以「黃金投資」為由詐騙逾新台幣1536萬元，5人最終輕生陳屍家中。檢方今天召開偵查庭，續查有無共犯，遺屬委任律師林瓊嘉表示，感謝檢方對李女求處15年以上刑期，對於追查有無共犯等，尊重檢方調查，相信全案會水落石出。

李姓女子詐騙台中市豐原區一家五口最終導致五人輕生，檢方日前依法起訴李女並建請法院重判15年以上之刑，遺屬委任律師林瓊嘉（圖）27日受訪表示，感謝檢方求處15年以上刑期，相信全案會水落石出。（民眾提供／中央社）

李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」為由詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致5人輕生。檢方13日依詐欺等罪起訴李女並建請法院重判15年以上之刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。

廣告 廣告

檢方針對全案是否有其他共犯，及當鋪業者是否涉嫌重利等罪，今天召開偵查庭續追查，由王家二女兒的丈夫，委由律師林瓊嘉出庭。

林瓊嘉受媒體聯訪時表示，他今天出庭時，代表遺屬感謝檢察官對李女求處15年以上刑期，且不僅是15年。對於檢方在起訴書中協助發聲，讓家屬感受到被騙者曾承受的絕望。

林瓊嘉說，對於檢方後續追查有無共犯，及當鋪業者是否涉及重利部分，尊重檢方調查，檢警已掌握相關資料，相信一定會水落石出。

Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線

※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）

※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線

※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 男性關懷專線：0800-013-999

※ 家庭教育諮詢專線：412-8185