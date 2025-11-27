台中豐原五口命案再開庭！檢方「這10字」感動家屬

社會中心／周孟漢報導



今（2025）年7月的台中豐原區五口命案，可說是震驚全台社會，不過案件在歷經3個多月的調查後，於11月14日偵結，涉嫌設下詐騙圈套的主嫌李姓女團購主，遭檢方依詐欺、偽造文書、恐嚇等罪起訴並求處15年，雖然外界都認為判太輕，但王家女婿委任律師表示，其實家屬很感謝檢方具體求刑15年以上，檢方的「這10字」，更是讓家屬十分感動。





台中豐原五口命案再開庭！檢方脫口「這10字惹哭家屬」律師全說了

台中市豐原區7月2日發生人倫悲劇，一家5口因遇上「投資金豆」詐騙，集體赴死。（圖／民視新聞）

回顧事件，王家大女兒在同學張姓美容師牽線下，加入李姓團購主的群組，誆稱刷卡買黃金賺佣金，而這就是李姓團購主設下的龐式騙局，她以團購投資，黃金投資等詐術，前後詐欺王家五口1536萬元，王家人發現不對勁拒絕投資，李姓團購主卻以違約金名義索取530萬，甚至多次傳訊恐嚇要去你家幫你重新裝潢，逼得王家人只好向特定當鋪抵押房子借款200萬，最終在龐大債務壓力下，不幸走上絕路。

台中豐原五口命案再開庭！檢方脫口「這10字惹哭家屬」律師全說了

豐原五口命案14日偵結，檢方求處主嫌李女15年重刑。（圖／民視新聞資料照）





而在本月14日，台中地檢署宣告偵結，認定主嫌李姓團購主以投資黃金及團購事業為名，長期詐騙王姓一家，導致全家落入債務泥沼、精神壓力極大，最終集體走上絕路。檢方以詐欺、偽造文書、恐嚇等罪起訴李女，並求處15年重刑，痛批其手法惡劣，欺瞞被害人致悲劇發生。不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，即便案件已經偵結，但檢方仍在調查是否有共犯，並在今（27）日上午續開偵查庭，王家女婿由委任律師林瓊嘉出庭。

台中豐原五口命案再開庭！檢方脫口「這10字惹哭家屬」律師全說了

檢察官表示「不是被害人笨、是被告惡」，這簡單10個字讓家屬十分感動。（圖／民視新聞資料照）





林瓊嘉受訪時表示，家屬十分肯定檢察官對被告「求處15年以上刑期」的行為，坦言雖然被害人覺得自己笨，但是檢察官卻表示「不是被害人笨、是被告惡」，這簡單10個字讓他們感到十分感動；至於王家陳屍的民宅可能已經變成凶宅，房東是否有進行求償？他則透露，被害人不應該承受加害事實，會變成凶宅都是因為被告犯罪造成，該追究的應該是犯罪者，並不是受害人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

