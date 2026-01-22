台中豐原五口命案 團購主「李團長」首出庭

台中豐原王家五口輕生今天首度開庭，李姓團購主首度出庭。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，因遺書提及參與團購、黃金等投資遭人恐嚇追債不堪負荷而輕生，檢方查出李姓團購主採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口共詐得投資款1536萬5003元，依詐欺等罪嫌將李女起訴，並建請法院求處15年以上之刑，今天台中地院首度開庭，李女也出庭。

這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李女，投資團購事業，保證每月至少獲利10％，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為確有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作。

檢方調查指出，李女於2019年間事業經營不善欠下龐大債務後，於2024年6月起開始以「團購黃金」「代購投資」等名義誘騙王家五口投資，共詐得超過1536萬元，更在期間盜刷另一名被害人信用卡4萬多元供自己花用。

檢警查出，李女不斷向王家索討高達530萬元的不合理「違約金」，並恐嚇「我哥已經請了有精神病的人在我們家等了」、「有精神病的人殺人也不會有罪」，還傳送割腕、身上沾滿血液等照片恐嚇。

王家最終將房子拿去李女指定當鋪抵押借得200萬元，卻當場被李女取走其中176萬元，直到7月2日，王家五口不堪恐懼與財務重壓崩潰，最終選擇走上絕路。

王家人在遺書中寫下：「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債。」以及：「我們笨、被騙，我們用死亡面對。」更留下讓人深受衝擊的一句：「希望我們家的死，可以不要再讓他們傷害其他無辜的人。」

李女於偵查中仍矢口否認犯行，並試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。中檢起訴後建請法院衡酌其惡性深重與對社會的危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

