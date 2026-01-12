台中豐原住宅區連放煙火 民眾怒罵「嚇死人」

煙火施放地點在住宅區，相當危險。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台中豐原昨晚有廟會結束後，連續施放煙火，儘管五彩繽紛的煙火很漂亮，不過地點是在住宅區，引發民眾不滿，覺得太危險。

夜晚中，高空煙火接連綻放，五彩繽紛的，相當漂亮，聲音不斷轟隆隆作響，雖然漂亮，但是...。民眾：「嚇死人啦，住宅區耶。」

簡直是要把住戶嚇壞了，高空煙火施放的地點，就在台中豐原豐原大道，市區放煙火，巨大聲響，明明跨年早就結束，盛大的煙火卻連放好幾發，整個豐原人幾乎都聽到，而且持續一段時間。民眾：「好像在補看跨年煙火。」

放煙火的，就是豐原一間茶行，在廟會活動結束後，不斷炸炮，而且地點是在人多的住宅區，高空煙火施放，是否有事先通過相關申請，還要進一步釐清。

