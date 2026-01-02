台中豐原傳工安意外！64歲男疑手套遭捲入頭撞機台 一度生命垂危送醫搶救

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台中市豐原區今（2）日上午11點左右傳出工安意外！位於豐原大道四段的一間工廠，一名64歲李姓男子疑似在操作車床時，手套不慎被機器捲入，整個人被拉扯，造成頭部撞上機台，一度失去生命跡象，消防人員到場後，立即將李男送往豐原醫院救治，目前還在搶救當中。

台中市豐原區豐原大道四段一間工廠今中午傳出工安意外，一名64歲男子送往豐原醫院急救。（圖／翻攝自Google地圖）

台中市消防局指出，豐南消防隊在11點17分獲報，報案人稱是左側頭部受到重機具重創昏迷，消防人員出動前往工廠進行創傷救護，發現傷患頭部撕裂傷，送到豐原醫院時已意識不清，目前仍在急救中。詳細案發原因，仍待進一步調查釐清。

