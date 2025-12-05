台中豐原儲能場計畫引爆民眾反彈 自救會：整座城市都需高度警戒 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

有能源業者盛日能源公司將在台中市豐原區翁社里興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，但在地居民擔憂，儲能場是消防體系公認最棘手、最具破壞性的災害源，倘若失控，將危害整個豐原區。「豐原反儲能自救會」今（5）日赴台中市政府陳情抗議，盼市府以最高標準保障市民安全，並要求廠商撤案、遷址。

據了解，業者10月初曾和居民面對面溝通，當時多位翁社里居民因擔心發生火災、爆炸，產生毒氣等污染，甚至憂心房價受影響，堅持反對設儲能場，並表達抗議，說明會炮聲隆隆最後無結論散場。事隔2個月，業者仍無法給當地居民安全保證，導致自救會直接赴台中市府表達撤案遷址訴求。

廣告 廣告

「市長救救翁社里！」翁社里社區發展協會理事長張金池表示，翁社里人口密集，高達2200多人，該興建的儲能場有108個貨櫃、925萬顆鋰電池，若發生熱失控，就會爆炸，引起的火災無法澆熄，只能燒到完，且產生濃煙會釋放含氫氟酸的毒性煙霧，會飄散整個豐原區。且該場規畫是無人管理場區，無法替當地製造就業機會，不會促進地方繁榮，呼籲勿在此地設置3000多坪險惡設施。

張金池質疑，此案直接向中央申設，卻未經地方政府審查，興建前應該廣徵地方意見，取得共識才能進入審查會，結果中央未派人赴現場查看，讓業者去年9月動土，「我們就像被突襲」。

台中市政府經發局主任林貞慧回應，該案由中央核准，若居民遞交陳情書，市府會轉交給經濟部能源局。台中立委也接到居民陳情書，已將陳情內容轉交經濟部和台電等單位。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德提1.25兆國防預算遭擋 邱鎮軍：美方還欠台灣6600億軍購遲不到貨

陳廷秀籲第3家好市多要顧海線 有交通順暢、腹地寬廣優勢

【文章轉載請註明出處】