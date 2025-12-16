台中豐原山區工寮深夜起火 屋內農用機具全數燒毀

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區東陽路一處工寮昨天深夜突起火燃燒，火勢猛烈，台中市消防局獲報到場灌救，附近居民聽到多輛消防車警笛聲心驚，消防人員花約1小時才撲滅火勢，幸僅屋內農用機具及雜物燃燒毀損，無人傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

昨晚9時4分，台中市消防局獲報，豐原區東陽路一處工寮起火，由於該工寮位於偏遠山區，道路崎嶇增加救援困難，多名義消也到場協助，台中市消防局派遣第一大隊及轄區豐南分隊等共4個單位，出動各式消防車9輛、消防人員21名，現場由組員李勝紘擔任指揮官，前往灌救。

1樓鐵皮結構的工寮，屋主報案時表示已有火煙竄出，火勢於昨晚10時15分撲滅，無人員傷亡，僅屋內農用機具及雜物燒毀，燃燒面積約100平方公尺，起火原因待查。

