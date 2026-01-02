台中豐原工安意外 工人疑操作車床不慎重傷

救難人員趕緊將傷者送上救護車，隨即送往醫院急救，這名傷者因為操作車床機台，卻不慎受傷。

台中市消防局豐南分隊隊員賴家賢說：「到場的時候他已經昏迷了，左半邊臉部已經嚴重創傷，我們立即幫他加壓止血，然後上頸圈、長背板，然後送到醫院這樣。」

事情發生在2日上午11時左右，消防局接獲報案，位在豐原區的這處工廠，1名李姓工人疑似在操作車床時，手套被捲入機器，他想要掙脫時，頭部卻被機台所傷。由於傷勢嚴重，一度失去生命跡象，目前還在醫院急救中。台中市勞檢處也前往了解，認定是操作過程未符合安全程序。

台中市勞動檢查處長邱怡川表示，「業主對於車床旋轉刀刃的作業，沒有明確標示告知，而且也沒有要求勞工不得使用手套（操作），所以是雇主的責任。」

另一起則是在大里區一處工地，2日上午10時左右，一名盧姓工人在施工時不慎，從3樓鷹架掉落到2樓，頭部受到重創，當場失去生命跡象，緊急送醫救治，目前恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。台中市勞檢處初步了解，是安全防護不足導致意外。

邱怡川說明，「基本上是施工時沒有安全帶，施工架也沒有安全護欄，掉下來的。」

台中市勞檢處表示，兩起案件都將追查釐清責任，目前除了要求停工，也都將依違反《職安法》，處3至30萬元罰鍰。

