台中豐原工安意外！6旬車床工人手套遭捲入「頭部重創」 送醫搶救中

台中市豐原區今（2日）上午發生一起工安意外，1名63歲李姓工人疑似在操作車床時，手套被捲入機器，導致他整個人被拉扯，逃脫時頭部不慎撞到機台，一度失去生命跡象，警消人員獲報到場立即將他送往豐原醫院救治，目前仍在急救中。

台中市消防局表示，今上午11時17分接獲民眾報案稱，豐原區豐原大道四段某工廠發生意外，1名員工操作機台不慎受傷，隨即派遣豐南分隊1車2人前往。急救人員到場發現，李男左臉骨折，意識模糊，立即送往豐原醫院救治。院方初步判定李男頭部撕裂傷，到院意識不清楚，截至下午1時45分還在急救中。

據了解，李男操作器具時疑似手套或其他物品捲入機器中，整個人被拉扯靠近機台，他在逃脫時不慎撞到重型器具，導致頭部、手部受到重傷。警方為釐清時發經過，已進廠詢問其他工人事發當下情形，並調閱監視器畫面。

