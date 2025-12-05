台中豐原擬建儲能場 居民憂成不定時炸彈

▲上百名台中豐原反儲能自救會成員，舉著「市長救救翁社家園」的白布條，到市政府陳情。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.05）

[NOWnews今日新聞] 一家能源業者將在台中市豐原區興建儲能場，調度翁子變電所的用電。但附近的翁社里居民擔心儲能場925萬顆鋰電池成不定時炸彈，上百人今天到市政府陳情，要求市府請廠商遷離，市府則表示，會將陳情書轉交主管機關經濟部能源署。

台中豐原反儲能自救會成員今（5）日舉著「選址不當」「市長救救翁社家園」的白布條到市政府陳情，高喊「立即停工、全案撤回、儲能滾出去」！自救會長張文忠指出，盛日儲能科技以工廠附屬設施名義，將在貼近住宅、鐵路與變電所的位置設置有108個貨櫃、925萬顆鋰電池的大型電力儲能場，只要有一顆電池熱失控，就可能全面引爆，希望嫌惡設施立即停工。

▲上百名台中豐原翁社里民到市政府陳情，高喊「立即停工、全案撤回、儲能滾出去」。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.05）

當地居民表示，用合法的名義將爆炸源塞進社區，就是對環境的不正義。翁社里已有1座變電所，再設電力儲能場有安全疑慮，民眾都支持綠能，但設置地點不應接近人口密集區。

自救會提出三訴求，一、立即停止儲能場設置；二、台中市政府啟動風險評估和公開說明會；三、請市府要求中央提出替代方案。市府由經發局主任林貞慧代表收下陳情書，她表示該案是經濟部能源署權責，市府會轉給主管機關處理。

▲施工中的豐原儲能廠，大型貨櫃已陸續進駐。（圖／台中豐原反儲能自救會提供，2025.12.05）

盛日儲能科技表示尊重鄉親意見，說明本案基地為「甲種工業用地」，採24小時專業人員駐場監控、攝氏25度恆溫控制，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池為磷酸鋰鐵（LFP）電池，已通過UL9540A 國際防延燒測試認證，安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。

