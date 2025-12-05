台中豐原擬建儲能場 居民抗議憂污染與安全

豐原反儲能自救會長張文忠表示，「我們反的不是政府的儲能政策，我們反的是對環境的不正義，用合法的名義，把爆炸源塞進我們的社區就是不正義，我們完全拒絕成為昨日的高雄三元，明日的台中豐原成為政策的犧牲品跟實驗品。」

台中市政府經發局主任林貞慧回應，「這個案子是經濟部能源署的權責，我們會把各位的陳情書收下來，轉給經濟部能源署去做處理。」

上百位民眾高喊口號，要求儲能業者遷廠。台中市豐原區翁社里內將設1座電力儲能場，當地居民表示，翁社里已有1座變電所，再設電力儲能場有安全疑慮，民眾都支持綠能，但設置地點不應接近人口密集區點。

業者表示，儲能場位在甲種工業用地上，申請建造過程合法合規，會加強安全控管並持續與居民溝通。台中市府派員到場了解，由於市府並非主管單會，接下陳情書後，將向經濟部能源署傳達民眾的疑慮。

