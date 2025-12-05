台中豐原擬設電力儲能廠 鄰近社區引居民抗議

上百位居民舉牌、拉布條表達反對立場，能源業者盛日儲能以工廠附屬設施名義，規劃在台中豐原的翁社里設置大型電力儲能廠，引起當地人群起反對，5日一早集結市府門口陳抗。

豐原反儲能自救會長張文忠表示，「我們反的是對環境的不正義，用合法的名義，把爆炸源塞進我們的社區，就是不正義，我們完全拒絕成為昨日的高雄三元。」

濃煙竄出廠房，7月三元能源位於高雄小港的電池工廠發生大火，讓周邊空氣品質急速惡化。有前例在，讓豐原居民擔憂，一旦有火警將嚴重影響社區。

廣告 廣告

台中市政府經發局主任林貞慧指出，「這個案子是經濟部能源署的權責，我們會把各位的陳情書收下來，轉給經濟部能源署。」

經發局承諾將陳情書交給能源署，但居民並不買單，認為市府沒有作為；下午到施工中的儲能廠門口繼續陳抗，都發局官員到場表示，業者並未申請建照。

台中市都發局副總工程司謝國基回應，「請我們同仁去現場，已經跟（業者）他們說了要立即停工，已經施工的部分，我們會報施工中的違章，請他們馬上拆除。」

居民要求都發局直接進廠稽查，雙方爭執不下，業者到場後則澄清，儲能廠依營建署函文可免建照及雜項執照，僅須申請防火牆的雜照建照，已向市府申請中。

盛日專案經理呂楚皓表示，「電池的本身，它是用磷酸鋰鐵電池，它的穩定性相對比鋰三元高非常非常多，我們會隨時隨地24小時做監控，當然除了原本電池貨櫃的防火之外，還有我們剛剛所提到的防火牆，還有消防水池等設施。」

怪手及貨車等機具持續施工中，儲能廠預計會在明（2026）年底前完工上線，但由於目前業者及居民仍沒有共識，盛日表示會持續溝通、消弭居民疑慮。

更多公視新聞網報導

台中豐原擬建儲能場 居民抗議憂污染與安全

泰柬交火兩國互指先開火 居民憂衝突擴大

澳洲水岸居民仰賴郵務船 郵差送信兼當導遊

