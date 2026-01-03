台中豐原溝渠遭丟大量廚餘 環保局撈除並追查

清潔隊員將水面上的浮油和廚餘逐一撈起，一旁還放置了攔油繩，防止廚餘範圍擴大。台中市豐原區社皮里的居民，2日發現附近溝渠內有大量的廚餘，不斷散發惡臭，台中市環保局接獲通報，確認是社皮路的灌溉溝遭違法傾倒廚餘。

當地居民認為，是外地人趁深夜來偷倒，而且數量也不像家戶廚餘。

台中市豐原區社皮里里民說：「這外地的、外圍的，這不是我們這邊的，可能是半夜來倒的。」

台中市豐原區社皮里里長涂力旋表示，「昨天來看的時候也發現，我們上游跟下游的部分其實都沒有油污的，目前疑似就是都集中在我們開闊的這個區域，後續也看到今天清潔隊也立刻來做後續的處理，昨天也已經做初步的處理。」

環保局3日一早派員到場撈除廚餘，另外也派水車將暗溝內看不到的油污沖洗出來。不過現場包括民間和路口監視器的角度，都沒有拍攝到該位置，目前環保局仍在追查行為人，一經查獲就會依《廢清法》開罰。

台中市環保稽查大隊股長商紋魁指出，「昨天晚上視線安全問題，所以有先做一部分，今天早上也有再進場，整個把它環境先恢復原狀。現場民眾跟路口監視器沒有辦法拍到這個角度，所以我們今天會完成一個監視器架設，針對這個區間的部分，在鏡頭可以捕捉到資訊的部分，後續來監控跟處理。」

而台中市政府為解決廚餘問題，1月2日啟動家戶廚餘機補助，但一開放線上申請，瞬間湧入5000人在線，導致官網及APP一度超載癱瘓。

因為全市僅補助1萬戶，民代痛批配套不足、名額過少，要求市府增撥預算。市府經發局表示，將視執行狀況以及市府預算再進行評估。

