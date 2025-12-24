台中豐原爆持刀砍人！37歲男左頸部中刀命危送醫 嫌犯逃2小時落網了

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中市豐原區豐南街今（24）日上午9時發生一起住宅砍人案件，一名37歲男子在家中遭熟人持刀攻擊，左頸部遭砍傷，當場失去呼吸心跳，送往豐原醫院搶救後保回性命，目前送加護病房觀察中。砍人兇嫌逃亡2小時後落網，遭警方移送偵辦。

警方指出，上午9時11分接獲報案後，立即派人趕往現場，並通報消防局支援。消防局出動潭子分隊2車5人到場，發現37歲陳姓男子倒臥屋內，頸部有明顯刀傷，失去生命跡象，隨即送豐原醫院急救，雖已恢復心跳，但仍有生命危險，目前在加護病房觀察中。

初步調查顯示，37歲陳姓男子是一烤漆行老闆，兇嫌則為25歲張姓前員工，兩人疑因工作恩怨引發衝突。據陳男父親轉述，兇嫌先上門找人，發現被害人不在後，把刀架在陳父脖子要求聯繫被害人，待陳男返家後，兇嫌隨即揮刀砍向其左頸部，犯案後迅速逃離現場。

案發後警方鎖定犯嫌身分，調閱監視器畫面後，約上午11時在神岡區豐洲路一帶逮捕張嫌，雙方疑因勞資糾紛而爆發衝突，帶回張嫌後將釐清相關動機。

