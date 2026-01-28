台中豐原爆禽流感疫情！約1700隻雞「大量異常死亡」 盧秀燕宣布成立前進指揮所：針對案場違規最高罰百萬

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市政府日前接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，台中市農業局隨即於昨（27）日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證實是禽流感病毒陽性。台中市長盧秀燕表示，台中市已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀；盧秀燕強調，本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

廣告 廣告

盧秀燕宣布本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，該雞場已經證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，由於冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對台中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

農業局說明，目前該案場約有1700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局指出，關於撲殺作業，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

更多FTNN新聞網報導

台中豐原驚傳養雞場大量雞隻暴斃 盧秀燕證實「染禽流感」案場逾7千隻雞全撲殺

遭中央回嗆：自己的大便自己收！土方去化卡關 盧秀燕要求內政部出面道歉

台中惡男國慶日持槍闖泳池！瞄準2孩童扣扳機 蔡其昌驚呼：消息竟瞞市民兩個月

