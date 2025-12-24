台中豐原男遭熟人「持刀砍頸」命危 緊急送醫搶救

台中市豐原區豐南街今（24日）上午9時許傳出一名37歲男子遭人砍傷頸部，失去呼吸心跳，緊急送往衛福部豐原醫院。警方初步調查，被害人與犯嫌係熟人關係，目前僅知雙方有恩怨，已鎖定犯嫌身分查緝中。

台中豐原一名男子遭人持刀砍傷緊急送醫。（圖／中天新聞，下同）

豐原警分局合作派出所於12月24日上午9時11分接獲通報，指稱豐原區豐南街240巷某民宅發生砍傷案件，一名37歲陳姓男子遭人砍傷，已由救護人員緊急送醫救治，目前仍在搶救中。

豐原警分局獲報後，立即成立專案小組，並擴大調閱周邊監視器畫面進行追查。目前已鎖定25歲張姓男子涉有重嫌。初步了解，雙方為熟識關係，疑因恩怨糾紛引發衝突，警方正積極展開調查，全力將犯嫌查緝到案，以釐清相關案情。

合作派出所所長陳盈延呼籲，民眾如有糾紛，應尋求正當途徑解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

