台中豐原翁社里設大型儲能廠 居民憂公共安全要求撤案

上百位民眾手拿布條標語吶喊，要求全案撤回，因為盛日儲能科技公司在台中市豐原區翁社里設置電力儲能場，今（2025）年中在民眾不知情下突然進場施工，民眾組自救會四處陳情求助無門，11日到台中市議會呼籲民代介入協調。

當地民眾彭先生表示，「6、7月的時候他偷偷的動工，才跟我們知會說有儲能場在這裡蓋。」

台中市豐原區翁社里里長吳安修憂心，「人民的身家安全，它什麼時候會爆炸？離住宅區那麼近，這就是我最擔心的地方。」

工地現場已經圍起圍籬，大型貨櫃就擺放在預定地上，自救會指控儲能場是以木業工廠附屬設施名義申設，在當地設置108個儲能貨櫃、925萬顆鋰電池，總功率高達100MW的大型儲能場，距離最近民宅僅30公尺，萬一發生火警後果難以想像，且申設階段民眾不知情，3、4個月前突然進場施工才知道，本（12）月5日前往市府與儲能場抗議，都未獲得正面回應。

業者則表示，工程皆合法申請施工，貨櫃內實際裝設為1萬4688個磷酸鋰鐵電池模組，並配有溫控與消防系統，去年至今已在當地舉辦5次公開說明會。

盛日儲能場經理呂楚晧說明，「有消防設施、消防水池，然後離貨櫃跟最近的民宅都超過30公尺以上，而且還有2小時時效的防火牆。」

民眾黨台中市議員陳清龍建議，「法規上的調整應該要取得，比如說居民的共識。」

民代認為現行能源政策仍有改進空間，台中市府僅表示電業申設為經濟部權責。能源署則說，目前尚未收到該公司申請。業者強調，儲能場是協助台電穩定供電，降低電壓負載過高跳電的風險，民眾誤解部分會再溝通。