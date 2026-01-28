台中豐原蛋雞場雞隻大量死亡 盧秀燕證實禽流感陽性

台中市豐原區一場蛋雞場出現大量異常死亡，台中市長盧秀燕今天上午表示，經檢驗確認禽流感陽性。業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報，中市府成立前進指揮所，目前已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並調集機具人力通知化製場待命，案場雞隻全部撲殺，雞蛋全部銷毀，業者違規依法開罰。

台中市豐原區一處蛋雞場傳出雞隻大量死亡，市府27日採檢送驗後，台中市長盧秀燕28日上午宣布，檢驗結果出爐為禽流感陽性。（中央社）

台中市豐原區一處飼有7000多隻雞的蛋雞場傳出大量雞隻異常死亡。中市府27日接獲通報派員前往採檢。農業局長李逸安接受媒體聯訪，檢驗人員發現現場雞隻死亡症狀疑似禽流感，採檢送驗並開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出。

市長盧秀燕上午在台中市議會臨時會召開前接受媒體聯訪表示，該蛋雞場檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場進行消毒、人車管制、流出的蛋回收、銷毀，場內雞隻全面撲殺。冬天是禽流感好發季節，台中市有171處的養雞場，市府全面訪查。

前進指揮所中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。後續將對流出的蛋進行追蹤、下架及銷毀。



農業局說明，案場養雞隻約7000隻，目前約有1700隻雞隻死亡，屬大量異常死亡狀況。由於業者未主動通報，將依動物傳染病防治條例規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，將依畜牧法裁罰。

農業局指出，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計這兩天內全場撲殺。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證並配合中央釐清。

台中市長盧秀燕（前）28日接受媒體聯訪，回應豐原區一處蛋雞場雞隻大量死亡問題，盧秀燕證實採檢結果為禽流感陽性。（中央社）

衛生局長曾梓展表示，已經售出的雞蛋要求下架回收，蛋場五名工作人員將抽血檢驗，連同撲殺人員健康監測七天。該蛋場採線上銷售，將要求全面回收、銷毀，後續持續追蹤。他並呼籲民眾食用蛋品必須煮熟。

（責任主編：莊儱宇）