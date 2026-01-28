台中豐原蛋雞場雞隻大量死亡 盧秀燕證實禽流感陽性
場內雞隻全面撲殺 業者未即時通報依法開罰
台中市豐原區一場蛋雞場出現大量異常死亡，台中市長盧秀燕今天上午表示，經檢驗確認禽流感陽性。業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報，中市府成立前進指揮所，目前已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並調集機具人力通知化製場待命，案場雞隻全部撲殺，雞蛋全部銷毀，業者違規依法開罰。
台中市豐原區一處飼有7000多隻雞的蛋雞場傳出大量雞隻異常死亡。中市府27日接獲通報派員前往採檢。農業局長李逸安接受媒體聯訪，檢驗人員發現現場雞隻死亡症狀疑似禽流感，採檢送驗並開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出。
市長盧秀燕上午在台中市議會臨時會召開前接受媒體聯訪表示，該蛋雞場檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場進行消毒、人車管制、流出的蛋回收、銷毀，場內雞隻全面撲殺。冬天是禽流感好發季節，台中市有171處的養雞場，市府全面訪查。
前進指揮所中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。後續將對流出的蛋進行追蹤、下架及銷毀。
農業局說明，案場養雞隻約7000隻，目前約有1700隻雞隻死亡，屬大量異常死亡狀況。由於業者未主動通報，將依動物傳染病防治條例規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，將依畜牧法裁罰。
農業局指出，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計這兩天內全場撲殺。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證並配合中央釐清。
衛生局長曾梓展表示，已經售出的雞蛋要求下架回收，蛋場五名工作人員將抽血檢驗，連同撲殺人員健康監測七天。該蛋場採線上銷售，將要求全面回收、銷毀，後續持續追蹤。他並呼籲民眾食用蛋品必須煮熟。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
禽流感來了能吃雞肉、雞蛋嗎？ 農業部、動保處這樣說
【記者黃泓哲／台北報導】台中市豐原區一處蛋雞場近日傳出異常狀況，場內約1700隻蛋雞接連死亡。台中市農業局接獲通報後，已在昨天派員到場採集病禽樣本送驗，並在今天（28日）確認感染高病原性禽流感病毒。農業局表示，後續將依規定執行撲殺與清場作業，防止疫情擴散。同時也指出，該業者並未主動通報疫情，除不予補償撲殺損失外，還將依《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處100萬元罰鍰。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
數週內狂跌7成！台人愛吃「1水果」在陸價格創新低
數週內狂跌7成！台人愛吃「1水果」在陸價格創新低EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6則留言
鍋具、菜刀可以回收嗎？「環保局給解答」丟錯恐罰款
農曆年將至，許多民眾忙著大掃除，很多人也會趁機把家中使用已久的鍋具、菜刀丟棄，不過這些鍋具、菜刀該怎麼丟，你知道嗎？環保局指出，鍋具材質眾多，丟棄前請務必確認是否可以回收，才不會丟錯了。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 32則留言
大貨車載怪手過彎滑落 砸中騎士「送醫不治」
屏東萬巒鄉今(28)日上午發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上的怪手突然失去平衡，當場翻落到路面，正好壓到對向的43歲男騎士，騎士傷勢過重搶救後仍宣告不治，肇事司機的同事說，當時駕駛本來...華視 ・ 9 小時前 ・ 38則留言
用空拍機投毒殺羊駝！傳凶手是「張美阿嬤兒」2業者表態
社會中心／綜合報導宜蘭一名王姓男子日前疑似不滿前員工跳槽至其他農場，竟指使第三者利用空拍機，前往該農場投放含毒飼料，導致園區內羊駝誤食死亡。王男事後遭檢方起訴，並求處重刑。如今其身分遭起底，傳出他是宜蘭知名農場「張美阿嬤」的兒子，且已分家另自創農場餐廳。對此，相關當事農場今（28）日稍早緊急發出聲明回應。民視 ・ 6 小時前 ・ 11則留言
又台中！雞隻確診禽流感 鄰居爆「業者偷偷掩埋死雞、正常出蛋」
即時中心／林韋慈、許雯絜報導台中市豐原區的豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋，上網揭發此事。台中市政府今（27）日確認，該牧場雞隻感染禽流感，將全面下架流出的蛋，並進行撲殺。民視 ・ 9 小時前 ・ 5則留言
豐原蛋雞場爆1700隻雞異常死亡！中市府驗出疑高病原禽流感 業者恐面臨百萬罰鍰
台中市豐原區27日傳出一處蛋雞場「豐康牧場」約有1700隻雞異常死亡，引起民眾擔憂。台中市農業局獲報後，隨即前往採樣送驗，並禁止場內動物及相關物品移出，以防可能的疫情擴散。目前，中市府驗出疑高病原禽流感，但仍待48小時確切檢驗結果出爐，若真如此，業者恐被處以100萬元以下罰緩。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰
國外買藥入境台灣，有哪些限制你知道嗎？許多人喜歡在出國時，順道買伴手禮送給親朋好友，尤其前往日本時，橫掃各式止痛藥、眼藥水、保健品的情況屢見不鮮。然而，攜帶這些藥品返台，並不是想帶多少就帶多少，搞錯可是會被沒收甚至挨罰的！究竟國外買藥入境台灣有哪些限制？在國外就醫帶藥返台要注意什麼？藥買太多可以賣給別人嗎？快跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 8則留言
霍諾德站台北101自拍...燦笑撞臉「得意的一天」 對比畫面出爐網笑瘋
美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近來挑戰徒手爬台北101，最終耗時91分鐘登頂，掀起不小的話題，有趣的是，網友發現霍諾德站上101的自拍照，意外撞臉台灣品牌葵花油LOGO上的男子，對比畫面瞬間笑翻粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 發表留言
中國在聯合國再批高市早苗 日本代表斥毫無根據
（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本眾議院選舉今天公告，中國常駐聯合國代表傅聰再度針對日本首相高市早苗「台灣有事」答詢提出抗議。日本常駐聯合國代表山崎和之反駁表示，中國代表毫無根據的發言，令人遺憾。中央社 ・ 1 天前 ・ 4則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
外資買超332億元 搶進力積電5.8萬張最多
（中央社記者張建中台北28日電）台股今天再創歷史新高，加權指數收在32803.82點，上漲485.9點，上市公司總市值達新台幣106.91兆元，同創新高，單日市值增加1.58兆元，成交值8309.93億元。外資買超332.75億元，買超力積電最多，達5萬8115張。中央社 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 125則留言
國民黨中常委要求徵召李四川選新北市長 鄭麗文：按制度進行
國民黨備戰年底地方縣市長選戰，目前仍未確定新北市長人選。中常委林金結今天在中常會上臨時提案，要求黨中央徵召台北市副市長李四川參選，國民黨發言人牛煦庭對此表示，黨主席鄭麗文強調國民黨是有制度的政黨、按照制度前進，且鄭麗文向大家保證，目前新北市協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。Yahoo即時新聞 ・ 5 小時前 ・ 10則留言
很多騎士、駕駛「違規了都不知」 交通規定曝：最高罰6000
經常在網路分享交通安全知識的「東陽吳篙文教基金會」指出，紅燈時前方車輛已排滿，但有不少機車騎士會跨越雙白線鑽入機車停等區，這類違規行為屢見不鮮，直言「已經違規了都不知道」，違者可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路可處600元以上、1800元以下罰款，國道則可處3000元以上、6000元以下。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
強強聯手守護中台灣！臺大雲林分院 x 國衛院啟動115年度8項先導合作研究計畫
【記者 劉春生／雲林 報導】 聚焦智慧醫療、精準醫學與環境健康，打造以人為本的轉譯醫學南向基地 臺灣已於202台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！民視 ・ 1 天前 ・ 519則留言
總預算持續卡關 卓揆喊話「人民已不耐煩」：盼朝野年前坐下來談
立法院本會期即將結束，總預算及軍購特別條例還持續卡關。行政院長卓榮泰今天（28日）出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會時強調，人民已經不耐煩、政府也非常焦慮，喊話在野黨如果還有心思，年前「好好坐下來中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 363則留言
游盈隆：現階段九合一選舉實施不在籍投票 肯定是災難
（中央社記者高華謙台北28日電）針對不在籍投票議題，中選會主委被提名人游盈隆今天說，這是世界潮流，也是進步思維，但不能脫離現實。不在籍投票牽涉複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。中央社 ・ 9 小時前 ・ 57則留言