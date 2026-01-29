台中豐原蛋雞場染禽流感 中市府完成撲殺全場雞隻1726隻

家中換季整理衣櫃，不少民眾會把不再穿的衣物投入舊衣回收箱，但你知道嗎？並非所有舊衣都適合回收。若回收不當，不僅增加清潔人員負擔，也可能影響後端處理流程，因此務必做好分類。 不是每件舊衣都能回收 4類衣物不可回收 新北i環保指出，以下4類衣物不可回收，應直接丟棄為一般垃圾，包括：內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或明顯髒污的衣物。只要屬於「貼身接觸私密部位」或「破損的衣物」，都不適合進入回收系統，應裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運。 分類做對才環保 舊衣回收前先看是否「還能再穿」 至於乾淨、完整、仍可穿著的舊衣物，新北i環保建議，在清洗整理後，可選擇捐贈給慈善團體，或投入新北市環保局核准設置的舊衣回收箱，亦可交由清潔隊循線回收車回收，讓衣物得以延續使用價值。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過 ·被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言