台中豐原蛋雞場染禽流感 中市府完成撲殺全場雞隻1726隻
台中市豐原區一處蛋雞場出現大量雞隻異常死亡，檢驗確診為禽流感，台中市政府農業局表示，截至今天上午9時35分，已撲殺全場雞隻共1726隻，並依規定將雞屍送到化製場所妥善處理；至於業者將逾1000隻雞屍掩埋在苗栗縣，農業局將會同農業部防檢署持續調查，進行相關防疫處置。
根據中市府調查，案場10日起出現禽流感症狀，10日到26日死亡雞隻超過1700隻，期間仍繼續出售雞蛋，並有貨車進出養雞場，市府現正釐清相關傳播鏈。
至於先前死亡雞隻，農業局表示，據業者所述，死亡的1773隻中，共有623隻埋在自家案場，1150隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部動植物防疫檢疫署疫情調查。
農業局指出，台中動物保護防疫處27日已主動致電通知，28日上午8時26分以電子公文發函苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。
至於業者未主動通報，農業局表示，相關細節將再會同防檢署疫調，畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，另不補償撲殺的動物及銷毀的物品。
染禽流感牧場標榜動福蛋 透過網路賣全台

台中豐原豐康牧場被民眾檢舉有大量死雞,進而追出有禽流感疫情。該牧場因採人道友善方式飼養蛋雞,獲台中市首家動物福利標章認證,但台灣動物社會研究會昨聲明,該牧場因未通過動福標準稽核、且違反標章規範,已經除名,不是「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。
