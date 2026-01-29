台中豐原蛋雞場染禽流感 中市府完成撲殺全場雞隻1726隻

台中市豐原區一處蛋雞場出現大量雞隻異常死亡，檢驗確診為禽流感，台中市政府農業局表示，截至今天上午9時35分，已撲殺全場雞隻共1726隻，並依規定將雞屍送到化製場所妥善處理；至於業者將逾1000隻雞屍掩埋在苗栗縣，農業局將會同農業部防檢署持續調查，進行相關防疫處置。

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感，台中市政府29日上午派員前往蛋雞場依法撲殺雞隻。（圖／台中市政府提供）

根據中市府調查，案場10日起出現禽流感症狀，10日到26日死亡雞隻超過1700隻，期間仍繼續出售雞蛋，並有貨車進出養雞場，市府現正釐清相關傳播鏈。

至於先前死亡雞隻，農業局表示，據業者所述，死亡的1773隻中，共有623隻埋在自家案場，1150隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部動植物防疫檢疫署疫情調查。

農業局指出，台中動物保護防疫處27日已主動致電通知，28日上午8時26分以電子公文發函苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

至於業者未主動通報，農業局表示，相關細節將再會同防檢署疫調，畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，另不補償撲殺的動物及銷毀的物品。