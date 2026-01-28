台中豐原蛋雞場爆發禽流感 案場千隻雞撲殺防擴散

傳出雞隻大量死亡，市府人員來到台中豐原這處蛋雞場準備了解狀況。

場方一度拖延，台中豐原這處蛋雞場死雞數量約1000多隻，讓附近居民相當緊張，市府26日接獲民眾舉報，27日動保處就前往了解並採集檢體後送驗，也對該場進行移動管制。

蛋雞場人員說：「不好意思，我們沒辦法回應，我們也在等報告。」

市府表示，目前已完成該場及周邊半徑3公里內禽場消毒，檢驗結果確認雞隻是禽流感陽性。

台中市農業局長李逸安表示，「牠有呼吸道疾病，有些窘迫的狀況，我們動保處人員現場看到，大概有類似這樣的症狀出現。」

台中市長盧秀燕說明，「該場所有工作人員人車要進行管制，第3個，對於它流出的蛋我們要進行追蹤、下架及銷毀。這已經證實這是感染禽流感，所以所有的雞隻必須進行撲殺。」

盧秀燕表示，證實是禽流感之後，除了對該案場嚴格管控，已流出的雞蛋會追蹤並回收下架銷毀，也會加強全市其他171個雞場的訪查及防疫，確保疫情不擴散。台中市養雞協會表示有可能是管控出現漏洞。

台中市養雞協會理事長王世琳認為，「應該是管理的問題，病毒多少都會進來，怎麼去防堵它，就是把自己的生化、生物安全做好這樣。」

台中市養雞協會表示，目前未接獲該蛋雞場通報異常死亡，會進一步了解。市府也表示，如果確認業者將死亡雞隻自行掩埋及未及時通報，將依依《動物傳染病防治條例》開罰5萬至100萬元。

