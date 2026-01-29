台中豐原蛋雞場爆禽流感 醫師粉專列6點安全吃蛋方法

台中市爆出豐原區蛋雞場禽流感事件，導致許多民眾擔憂吃蛋會影響健康。（示意圖）

台中市豐原區蛋雞場近日爆出1,700隻雞大量異常死亡，業者私自掩埋死雞，未即時通報，後來經採檢結果確認為禽流感陽性。此消息曝光後，引起不少人對於吃雞蛋的恐慌，已故俠醫林杰樑的臉書粉專今（29）日po文，列出6點安全吃蛋方法，強調雞蛋是良好蛋白質的來源，且取得方便的家戶必備食材。

台中市近日爆出豐原區蛋雞場禽流感事件，台中市長盧秀燕昨天證實採檢結果，確認為H5N1高病原性禽流感，由於業者未按照SOP通報，市政府將祭出重罰，全場5,000多隻雞於今天撲殺，且不給予補償。

廣告 廣告

蛋雞場禽流感事件曝光後，有許多人擔憂吃雞蛋健康會受到影響。林杰樑醫師的臉書粉專（林杰樑於2013年辭世後，該臉書粉專由太太譚敦慈及林醫師學生們共同經營）今天po文談及此事，指雞蛋是良好蛋白質的來源，又是取得方便的家戶必備食材，並列出6點安全吃蛋的方法，讓民眾能吃得安心。

購買有產銷履歷的洗選蛋或合法通路販售的蛋 碰觸雞蛋要確實洗手 蛋殼有破洞就丟棄不要食用 生熟分開，接觸生蛋的碗盤不要接觸熟食，放置生蛋的容器要確實清洗乾淨 雞蛋烹調要讓蛋白蛋黃都完全凝固 不要吃生蛋及生蛋製品

更多鏡週刊報導

苗栗235隻雞屍驗出H5N1禽流感 追查疑似與台中養禽場有關

台中爆禽流感涉隱匿！早有病例仍出蛋 專家建議：避免生食禽肉或未熟蛋

阿滴健檢大紅字！醫師曝數值爆表 超過儀器檢測上限