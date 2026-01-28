台中豐原蛋雞場爆禽流感 7000雞隻明早8點全面撲殺

台中豐原某蛋雞場爆發禽流感，該案場7000多隻雞明早8點將全面撲殺。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中豐原某蛋雞場大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕28日證實，經檢驗確定禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場蛋雞將全面撲殺。外界關心究竟何時才會撲殺？農業局晚間8時許表示，預計明天早上8點進行全面撲殺。

盧秀燕表示，豐原養雞場雞隻大量死亡，經檢驗證實是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，第一，案場會進行消毒；第二，工作人員及人車將進行管制；第三，流出的蛋會進行追蹤下架銷毀，另所有雞隻將全面撲殺。

盧秀燕指出，冬天是禽流感好發季節，台中約有171個雞場，農業局會全面訪查，避免傳染，另案場沒有主動通報及銷毀，將會開罰。

農業局長李逸安稍早表示，該雞場約有7000多隻雞，目前已調集機具人力並通知化製場待命，就等中央指令，這一兩天會進行全面撲殺，另業者將死亡雞隻自行掩埋及未及時通報，將依《依動物傳染病防治條例》開罰5萬至100萬元。

農業局晚間8時許表示，明天早上8點，該案場雞隻將全數撲殺。

