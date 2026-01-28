台中豐原蛋雞場爆「上千隻雞集體死亡」 農業局封鎖採檢

台中一處農場出現上千隻雞異常死亡。（示意圖／Pexels）

台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳雞隻大量異常死亡事件，死亡數量高達上千隻，引發地方民眾高度關注與不安，擔憂是否與禽流感疫情有關，甚至憂心病死雞或問題雞蛋流入市面。台中市政府農業局接獲通報後不敢大意，27日立即派員前往現場稽查並完成採樣，當場對該雞場開出移動管制通知書，要求全面封場。

事件最初由民眾在社群平台爆料指出，發現豐原某蛋雞牧場內出現大量不明原因死亡的雞隻，且疑似有死雞遭業者直接掩埋於場內，相關畫面曝光後，引發網友熱議，也讓外界憂心是否為高致病性禽流感疫情爆發。

對此，台中市農業局證實，該雞場確實出現雞隻異常死亡情形，死亡數量約一千多隻。防疫人員已於27日上午完成現場採樣，並將檢體緊急送驗，檢驗結果預計48小時內出爐。在結果尚未確認前，該場區已實施最高規格的移動管制措施，嚴禁雞隻、雞蛋及相關設備進出，以防範潛在疫情擴散。

農業局強調，目前僅為異常死亡通報案件，是否涉及禽流感仍需等待實驗室檢驗結果，相關防疫流程皆依規定辦理，並持續監控周邊禽場狀況，確保防疫安全。

面對外界質疑，該蛋雞場業者也發出聲明表示，近日於例行性檢測中，確實發現部分雞隻健康狀況異常，相關雞隻與產品目前均在檢驗階段，並未流入市場販售。業者也指出，為保障消費者權益，凡已購買該批次產品的顧客，將無條件辦理全面退費。

