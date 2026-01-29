台中豐原蛋雞場禽流感 農業局完成撲殺送化製場

農業局進行全場雞隻撲殺，共計1726隻，並依規定將雞屍送往化製場處理。（圖：農業局提供）

臺中市豐原區一處蛋雞場因禽流感大量雞隻死亡，台中市政府農業局今（29）日表示，臺中市為今年全國第四個發生禽流感的縣市，今（29）日上午已進行全場雞隻撲殺，截至上午9點35分已完成，撲殺共計1726隻，並依規定將雞屍送往化製場處理。

對於業者沒有通報私自掩埋，農業局表示，據業者所述，1773隻禽流感死亡，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節，農業局將再會同防檢署進行疫調。

農業局表示，針對業者未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處五萬元以上、一百萬元以下罰鍰外，另撲殺的動物及銷燬的物品不予補償。

另外，臺中市政府是何時通報苗栗縣政府，告知豐原雞場的業者有在苗栗掩埋死雞？農業局說，動物保護處於1月27日主動先以電話通知，並於1月28日上午8點26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。（張文祿報導）