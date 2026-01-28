台中豐原蛋雞場７千隻雞確認染禽流感全撲殺 業者隱匿市府將開罰

台中市豐原一處養雞場爆有逾一千七百隻雞異常大量死亡，農業局採檢送驗後確診禽流感，案例場七千隻雞將全面撲殺。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市豐原一處養雞場爆有逾一千七百隻雞異常大量死亡，農業局採檢送驗後確診禽流感。，台中市長盧秀燕二十八日證實確認感染禽流感陽性，已成立前進指揮所，追蹤蛋的流向下架銷毀，案例場七千隻雞將全面撲殺；另因個案未主動通報，農業局指出，將開罰5到100萬，另未依規定化製死亡雞隻，也另將依法開罰。

台中市豐原區一處飼有七千多隻雞的蛋雞場傳出大量雞隻異常死亡。中市府二十七日接獲通報派員前往採檢。二十八日農業局長李逸安接受媒體聯訪，檢驗人員發現現場雞隻死亡症狀疑似禽流感，採檢送驗並開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出。

台中市長盧秀燕昨日接受媒體聯訪，證實確認感染禽流感陽性，已成立前進指揮所，追蹤蛋的流向下架銷毀。（記者陳金龍攝）

市長盧秀燕表示，該蛋雞場檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場進行消毒、人車管制、流出的蛋回收、銷毀，場內雞隻全面撲殺。冬天是禽流感好發季節，台中市有一百七十一處的養雞場，市府全面訪查。

李逸安指出，案場七千隻雞隻，將在這二天進行全面撲殺；另衛生局已前往雞場了解蛋雞場的雞蛋流向，衛生局長曾梓展指出，食安處已前往雞場列管下架雞蛋，據了解該蛋雞場的雞蛋多採線上訂購，若民眾不清楚是否購買，雞蛋煮熟可以降低食安風險。

李逸安提到，業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報，行為已違規，隱匿未通報、私自掩埋，將依動物傳染病防治條例第四十條規定，除處以五萬元以上、一百萬元以下罰鍰，撲殺動物也不予補償。