台中豐原里長協會力挺江啟臣 籲徵召不初選

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市豐原區里長協會多名里長與支持者今天希望國民黨聽見基層聲音，徵召立法院副院長江啟臣參選台中市長；有意競逐的國民黨籍立委楊瓊瓔說，2人會展現民主風度君子之爭。

楊瓊瓔告訴媒體，這是好事，中國國民黨要動起來，不要讓民主進步黨覺得國民黨靠勢，她和江啟臣會展現民主風度君子之爭，展現民主、團結與認真努力的國民黨。

協會在豐原5里聯合活動中心力挺江啟臣，豐原36里中23名里長到場，國民黨籍台中市議員張瀞分也出席。與會人士高喊「徵召不初選，團結拚勝選」。

張瀞分表示，原本不會游泳的江啟臣當兵時是海龍部隊，吃得了苦；江啟臣從小成績優異，曾任行政院新聞局長，14年前投入立法委員選舉，在國民黨最落魄時出任國民黨主席，深具國際觀，是接棒台中市長盧秀燕政績最佳人選。

協會理事長連佳振說，豐原子弟兵江啟臣是目前是立法院長韓國瑜最得力助手，具台中味與國際觀，是台中及豐原人驕傲。（編輯：李明宗）1141209