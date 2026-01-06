台中豐原陽明市政大樓點亮姆明主題燈區 整點飄雪超吸睛

水利局說，豐原陽明市政大樓燈區，每日下午6點至晚間9點整點更有飄雪造景。（圖：水利局提供）

2026中台灣燈會2月15日小年夜將在台中市中央公園璀璨登場，為迎接嶄新的一年，台中市政府水利局在豐原陽明市政大樓佈置全球知名IP姆明家族（Moomin）主題燈飾，昨（5）日晚間正式亮相。水利局指出，活動除延續去年12月17日打造的「光之河谷‧幸福延續」冬季光環境燈區外，現場更加入3公尺高的巨型姆明氣模及多款家族主題燈飾，並結合整點飄雪效果與光影裝置，營造濃厚北歐風情的「飄雪森林」，邀請市民朋友走進台中豐原，與姆明合影打卡、迎接新年。

市長盧秀燕表示，在燈會預告期間，台中各大公共場域將同步化身為姆明的幸福舞台，包括市民廣場設置全台最高、達21公尺的巨型姆明裝置，以及火車站、高鐵站、中央公園、台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、豐原陽明市政大樓前廣場、各區公所及文化場館，都將陸續設置姆明及其親友的特色裝置或大型氣偶；台中捷運也將推出姆明彩繪車廂，邀請市民與遊客化身「幸福蜜馬」的收藏家，跟著嚕嚕米一起暢遊台中。

水利局局長范世億指出，水利局響應2026中台灣燈會活動，攜手芬蘭經典童話角色「姆明家族」，以豐原陽明市政大樓前廣場為舞台，打造3公尺高姆明氣模作為主視覺，並集結多位家族成員共同現身。現場搭配耶誕樹、台中城市行銷品牌「台中Hi 8‧全城開趴」夜間燈光投影，以及整點飄雪效果，讓市民無須出國，也能在台中街頭感受宛如北歐童話國度般的冬季雪景。

水利局說明，豐原陽明市政大樓燈區活動自即日起展出到3月3日，橫跨春節與元宵佳節；週一至週四亮燈時間為下午5點30分到晚間10點，週五到週日則延長到晚間10點30分，每日下午6點至晚間9點整點更有飄雪造景。邀請市民朋友在新的一年裡，走進光影與雪花交織的北歐森林，與姆明家族一同開趴。（張文祿報導）