台中豐原養雞場爆禽流感未主動通報 台中市府證實：上千隻病死雞埋在隔壁縣

台中豐原一處養雞場爆發禽流感疫情，且業者未主動通報，中間有長達17天防疫空窗期。台中市府今（29）日說明最新疫調結果，業者稱1773隻病死雞有623隻埋在自場，另有1150隻埋在隔壁的苗栗縣，相關細節還在調查。

台中豐原一處養雞場爆發禽流感疫情，今日上午進行全場清消。（圖／台中市府）

至於業者為什麼不主動通報？市府說明，細節將再會同防檢署疫調，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，除處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷燬之物品不予補償。

市府也說明，動保處已於1月27日主動先以電話通知，並於1月28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。



