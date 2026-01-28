台中豐原驚傳養雞場大量雞隻暴斃 盧秀燕證實「染禽流感」案場逾7千隻雞全撲殺

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中豐原驚傳某處養雞場發生大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕今（28）日證實，經檢驗為禽流感陽性，市府已經成立前進指揮所，且該案場約7千隻雞隻都會全面撲殺，也會將雞蛋下架銷毀；而台中市目前有171座雞場，農業局會全面訪查。

台中市動保處說明，於1月26日晚間10時許接獲民眾舉報，指豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡。為防止疫情擴散，動保處於昨(27)日立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡情形，隨即採集病禽樣本送驗，並同步執行該場動物及相關物品，包含飼料、雞蛋等移動管制。

動保處指出，已完成該場及周邊半徑3公里內禽場消毒，以降低疫病傳播風險；若最終檢驗結果為高病原性禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺清場等防疫措施。針對業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品之損失，並處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

