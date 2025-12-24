台中豐原驚悚刺頸喋血案 檢方認凶嫌涉犯殺人未遂聲押

首次上稿 12-24 22:53更新時間 12-25 06:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原區24日發生一起驚悚持刀攻擊事件，25歲張姓男子疑因投資借款糾紛，前往37歲陳姓前老闆住處理論，雙方爆發激烈口角後，張男竟掏出水果刀朝陳男頸部刺擊，造成陳男大量出血，一度無生命跡象，經緊急送醫搶救後才撿回一命，檢方晚間訊後認張涉犯殺人未遂罪嫌重大，向法院聲請羈押。

案發於24日上午8時30分許，張男先前往豐原區豐南街陳男與父親同住的平房，要求陳父聯絡兒子返家，過程中情緒激動，陳男返家後，雙方因金錢問題再起爭執，張男突然持刀朝陳男頸部要害刺擊，造成約2公分刀傷，鮮血直流，隨即騎車逃逸。

警方獲報後迅速成立專案小組追緝，調閱沿線監視器鎖定行蹤，案發約2小時在神岡區神洲路一帶將張男逮捕到案，順利尋獲作案用水果刀1支，全案迅速偵破；據了解，陳男過去曾在豐原經營汽車美容工廠，張男曾是其員工，店面歇業後，雙方仍有金錢往來。張男疑借出上百萬元作為投資款項，卻遲遲討不回，心生不滿才上門討債。

經檢察官訊問後，綜合在場證人證述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書、扣案水果刀等證據資料，認定張男涉犯殺人未遂罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及反覆實行殺人犯罪之虞，為防杜其再度施暴及確保後續偵查、審判程序之進行，訊後向台中地院聲請羈押。

