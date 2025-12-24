台中豐原驚爆持刀砍人 傷者恢復生命跡象兇嫌落網

豐原分局發動警力查緝，在神岡區神洲路一帶查獲犯嫌。（圖：豐原分局提供）

台中市豐原區今（24）日上午9點多發生一起重傷害案，豐原警分局合作派出所9點11分接獲通報，豐原區豐南街240巷一處民宅發生砍人案。37歲陳姓男子遭人持刀砍傷，經救護人員緊急送醫救治，目前已恢復生命徵象，而25歲張姓男子涉有重嫌，已經在神岡區被查獲。

37歲陳姓傷者被送往豐原醫院搶救，到院前原本已經失去生命徵象，經過醫護全力搶救，已經恢復生命徵象。

豐原分局警方接獲通報後，立即成立專案小組，並擴大調閱周邊監視器畫面進行追查。調查顯示，25歲張姓男子涉有重嫌，雙方彼此熟識，疑因長期恩怨、糾紛引發衝突。豐原分局動員警力展開查緝，上午11點在神岡區神洲路一帶查獲犯嫌，已帶返釐清犯案經過及動機。

合作派出所所長陳盈延表示，民眾若有糾紛應循正當管道理性解決，切勿以暴力方式處理問題；警方對於任何形式的暴力行為，將依法嚴辦，維護市民生命與居住安全。（張文祿報導）