台中豐原驚爆「雞隻集體暴斃」上千隻！農業局勒令封鎖 業者：全面退費

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳爆發大量雞隻異常死亡事件，數量高達上千隻！（示意圖-非該新聞養雞場／資料照）

禽流感拉警報？台中市豐原區一處蛋雞場驚傳爆發大量雞隻異常死亡事件，數量高達上千隻！消息一出引發在地民眾恐慌，擔憂病死雞或問題雞蛋流入市面。台中市農業局獲報後不敢大意，昨（27日）火速派員前往稽查採樣，並當場對該雞場開出「移動管制通知書」，勒令即刻封鎖，禁止場內任何動物及物品移出。

網友爆料：驚見大量死雞私埋？

這起事件起因於有民眾在社群網路上爆料，指稱發現豐原某家蛋雞牧場內出現大量不明原因死亡的雞隻，且業者疑似將死雞直接掩埋在自家牧場內，畫面怵目驚心，令人憂心是否為高致病性禽流感爆發。

民眾在社群網路上爆料，指稱發現豐原某家蛋雞牧場內出現大量不明原因死亡的雞隻，且業者疑似將死雞直接掩埋在自家牧場內，畫面怵目驚心。(圖/翻攝畫面)

相關單位出手：全場移動管制、48小時揭曉

台中市農業局證實，該雞場確實有雞隻異常死亡情形，數量約一千多隻。防疫人員已於27日上午完成採樣工作，並將檢體緊急送驗，預計48小時內檢驗結果就會出爐。在報告未出爐前，該場區實施最高規格的「移動管制」，嚴禁雞隻、雞蛋及相關設備進出，以防堵潛在疫情擴散。

業者認了：健康異常、受理退費

面對外界質疑，該蛋雞場業者發出聲明坦承，近日在例行性檢測中，確實發現部分雞隻健康狀況出現異常。業者強調，目前相關雞隻與產品尚在檢驗階段，並未流入市場販售。為求慎重，針對已購買到該批次產品的顧客，將無條件辦理「全面退費」，試圖止血挽回商譽。

