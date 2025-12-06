台中豐原「官方認證黑店」遭貼消費警訊：1個月內未改善續貼

記者高珞曦／綜合報導

台中市豐原區中正路1家美容保養品店最近成為話題，因店家長期在廟東商圈攬客且強制消費，台中市政府法制局在該店門口張貼「消費警訊」，若店家在未來1個月內消費糾紛明顯增加，將再貼公告。

台中市法制局人員在豐原區中正路上1家美容保養品店門口張貼消費警訊，未來1個月內如未改善將繼續張貼。（圖／台中市政府提供）

台中市政府2024年修正公布《台中市消費者保護自治條例》，首創政府機關可到業者營業場址張貼消費警訊告示機制，由於豐原區中正路上這家美容保養品店早成慣犯，常藉貼貼紙、填問卷等名義吸引民眾注意，實則引導消費者入店並向其推銷，但又未以書面告知消費者此為訪問交易、消費者可在7天內無條件解除等權益。經台中市衛生局命限期改善未果，該店陸續在2024年11月、2025年6月裁罰在案。

台中市政府法制局統計，該店2024年至今就累積38件消費糾紛，含20歲以下消費者10件，達整體申訴數量26％，且20歲以下申訴人消費金額達20萬4000元。業者甚至連身障者也不放過，領有身心障礙手冊的消費者就有5件，當中包含1位領有中度身心障礙證明的民眾。

台中市法制局會同相關單位，2025年11月28日前往該店張貼「消費警訊」，且即日起到12月27日都不得撕毀、移置，將評估1個月內爭議案件有無明顯增加，若未能改善，將再張貼公告。

