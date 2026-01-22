台中豐原一家五口遭詐走上絕路 團購主出庭全認罪

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中豐原一家5口遭李女以黃金投資為由詐騙，5人陳屍家中，檢方求處15年以上徒刑。台中地院今天開庭，李女全認罪；死者家屬委任律師表示，法院應重判，讓被告有贖罪的機會。

李姓女子經營團購欠債，詐騙台中市豐原區一家5口超過新台幣1536萬元，最終導致5人輕生，檢方偵辦後依詐欺等罪起訴李女，並建請法院重判15年以上之刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。

台中地院今天召開準備程序庭，庭中法官逐一勘驗證據，並訊問李女對於起訴罪名有無意見。李女針對檢方起訴的銀行法、洗錢防制法及刑法詐欺等罪皆認罪。

法官詢問李女，先前在檢方偵查中，曾對洗錢等罪否認，如今卻改口的原因。她說，在羈押期間曾借法律書籍來看，才知道自己有觸法「錯了就是錯了」。

死者家屬的委任律師林瓊嘉庭後接受媒體聯訪時表示，被告認罪是因為罪證確鑿，但本案造成5名死者，檢方求處15年以上徒刑，是應該給被告真誠的贖罪，如果刑期不長，對被害人不公平，對於被告贖罪機會也相對不足。

林瓊嘉說，死者在遺書提到，他們太傻太笨被騙，但其實是被告太壞，透過威脅、恐嚇，讓一家子絕望到極點才活不下去。面對被告的壞，不能怪被害人的笨，讓被告有脫罪的機會。（編輯：李淑華）1150122

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。