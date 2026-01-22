台中豐原5口命案》主嫌李惠雯遭求刑逾15年 鄰居喊「別放出來騙人」

台中豐原五口命案透天厝(左棟無招牌)人去樓空，此處原為軍用品店。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中「豐原5口命案」一家人因遭詐騙投資輕生，震驚全國。時隔超過3個月，關鍵人物女團購主李惠雯被依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪名羈押禁見。另一名關鍵人物張姓美容師卻依舊逍遙法外，網友忿忿不平。今日台中地院首度開庭，檢方建請從重量處有期徒刑15年以上之刑，王家鄰居痛批應該判無期徒刑，不要關個幾年又出來騙人。

去年7月初台中「豐原5口命案」因詐騙投資害命，震驚全國。王家在豐原車站前方開設生存遊戲與軍用品社10多年，這間4樓透天厝地處黃金地段，7旬房東成最大受害者，房價瞬間崩跌，甚至連相鄰住戶都被波及。目前軍用品店內外空間已清理完畢，招牌也拆除，房東暫時擱置，也無心招租或賣房。

王家鄰居指出，王家夫妻都是老實人，頗感不捨。王家鄰居說，李女身材微胖，曾登門到王家逼債，李女當時態度凶狠，對她印象深刻，害死5條人命，應該重判無期徒刑，不要放出來騙人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

