台中豐原5口命案 檢建請重刑避免「引惡、養亂」

（中央社記者蘇木春台中14日電）李姓女子經營團購欠債，詐騙台中市豐原區1家5口超過新台幣1536萬元，最終導致5人輕生，檢方依詐欺等罪起訴李女並建請法院重判，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。

依據檢方的起訴書指出，李姓女子自民國108年起經營團購公司，但因經營不善，陸續積欠員工薪資，且支票跳票，向當鋪業者借款以維持資金周轉。

李女於113年6月間，透過王家長女同學張姓美容師介紹下認識王家等人，利用經濟犯罪上所稱「龐氏騙局」模式，向被害人收取50萬至100萬元不等「團購會員費」，聲稱每月可獲取本金10%利潤且保證還本，共詐得500萬8000元。

李女又以變賣黃金賺取利潤，誆稱只要投資人提供信用卡自行刷卡，或由她代刷卡在銀樓購買黃金後轉售，每刷卡購買1兩黃金約10萬元，會支付投資人約4000至1萬元不等利潤，並由她繳納購買黃金刷卡費，進而詐取1035萬7003元資金。

待王家被害人發現，李女未按時償還信用卡費等款項，發覺有異表達不願意繼續投資，李女卻恐嚇要求支付違約金，若不願支付，就委託他人前往被害人住家不利，被害人為求免於威脅，以自宅設定抵押向李姓女子指定的當鋪借款200萬元，其中176萬元由李姓女子當場取走。

114年7月2日，王家1家5口最終因不堪李女相逼恐嚇，一同輕生並留下書信指控李女犯行。案經檢方獲報後，指揮警方組成專案小組帶回李女與張女（另案偵辦中）偵辦，複訊後聲請羈押禁見李女獲准、張女限制住居。

檢方偵辦時李女辯稱，她各個團購網站會員超過1億名，一個連假就有1000筆以上的訂單，她有向投資人保證只會賺不會虧，且每個月有1成以上的利潤，向被害人收取的款項都有用在經營團購或支付貨款上，且金價從113年起持續攀升，顯現黃金投資有獲利。

但檢方查出，李女始終未能提出團購相關經營證據，且經蒐證結果，亦足認定她所稱團購投資經營慘澹，而在銀樓買賣黃金模式亦無獲利空間，所得挪作私人償債、給付房租、購買家人靈骨塔等費用。

檢方偵辦後，依據證人證詞、查扣證物等證據，昨天依中華民國刑法詐欺取財、恐嚇、違反銀行法等罪嫌將李女起訴，並建請法院從重量處有期徒刑15年以上之刑。李女今天移審院方，經台中地院召開羈押庭審理後，下午裁定李女接續羈押禁見。

檢察官在起訴書中寫道，王家人留有的書信上雖稱「我們笨、被騙」等語，然本案發生，並非肇因於被害人的「笨」，而應歸咎於李女的「惡」，以深情厚貌之態接近投資人，刻意隱瞞事實而對投資人施以詐術、困之以恫嚇，終陷之於絕路，實屬惡性重大。

檢察官提到，當「詐騙」在現代儼然成為一門「行業」，充斥於社會各角落，反映資本主義社會中，金錢之慾望甚至凌駕於法律規範之上，唯有執掌審判權柄者能夠透過量刑匡正傾頹的價值觀。如若過於「宅心仁厚」、「流於姑息」，終究也會「引惡、養亂」。（編輯：謝雅竹）1141114

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。