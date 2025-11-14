台中豐原5口遭詐騙命案 檢起訴李姓主謀求刑15年

台中豐原王姓一家5口因遭詐騙無力償還巨額貸款，全家人選擇集體輕生。台中檢方經過數月偵查，在14日偵結，將主謀的李姓女子依詐欺取財、非法吸金，恐嚇取財等多項罪嫌起訴，具體求處15年刑期。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說，「李姓被告在案發後仍矢口否認犯行，妨害偵查，毫無悔意，其行為造成五條寶貴生命消逝，與嚴重社會危害。」

檢方指出，李姓女子在偵查中，以各種手段試圖影響證人，還蓄意阻擾檢警還原真相，過程中還拖延詢問、毫無悔意。案情部分，目前還有其他未經羈押的被告還在偵查中，檢方也正在追查是否尚有其他被害人。

這起事件發生在今（2025）年7月，自稱團長的李姓女子，疑似以代購黃金手法吸引王家，利用龐氏騙局的模式，以後進款項支付前期投資人，使受害者誤信進而投入更多資金。共遭詐1536萬後，王家表達不願投資還被恐嚇，最後不堪壓力輕生。而台中市議員謝志忠下午也轉述王家女婿的心情。

台中市議員謝志忠指出，「轉述王家女婿，只要他有得到應有的懲罰就好，但是我認為應有的懲罰就是重判、重判、重判。」

王家夫婦及大女兒曾經找上台中市議員謝志忠陳情，提到無法挽回王家這一場悲劇，謝志忠轉述起訴書當中王家人留下的書信表示，希望我們家的死，可以不再讓他們傷害無辜的人。王家母親還指控，到死都不知道公司名及地址，還得面對無止盡的壓榨跟還債。

謝志忠也表示，牽線的張姓美容師也是共犯，檢方應該要嚴查。而專家也呼籲民眾，投資前應該要保持理性。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立說，「要拉你加入，這種類似可以抽成的組織的時候，這個都要特別提高警覺，一開始拿到的都只是自己的利息而已，他上線什麼時候要捲款跑掉，你都不知道。」

學者指出，這種龐氏詐騙的模式，如果資金產生斷鏈，就會使投資人血本無歸，呼籲民眾提高警覺。