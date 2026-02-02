台中豐康牧場涉棄置斃死雞 業者地主遭聲押禁見

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，業者涉丟棄斃死雞，台中地檢署今天搜索牧場及業者居所，約談雲姓業者、2名員工及顏姓地主後，雲姓業者、顏姓地主遭檢方向台中地院聲押禁見。

豐康牧場雞隻1月10日出現禽流感症狀，1月10日到26日大量死亡，台中市政府獲報調查發現死雞感染禽流感，雲姓業者涉嫌隱匿疫情且將部分死雞私埋家中及運往苗栗縣丟棄、掩埋。

台灣台中地方檢察署發布新聞稿表示，1月29日接獲中市府環境保護局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，檢察長張介欽指派檢察官指揮偵辦。

5名檢察官持台灣台中地方法院核發搜索票，搜索豐康牧場及雲姓業者住所，約談雲姓業者、陳姓與李姓員工，及提供苗栗後龍鎮土地掩埋棄置死雞的顏姓地主到案說明。

檢方訊問後認為雲姓業者涉犯廢棄物清理法棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依法清理、處理廢棄物導致污染環境與中華民國刑法詐欺取財等罪嫌，而顏姓地主涉犯廢棄物清理法任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大。

檢方認為兩人有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，為確保後續偵查、審判程序進行，認有羈押必要，檢察官當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見，兩名員工各諭知新台幣3萬元具保候傳。（編輯：李明宗）1150202