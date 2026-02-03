台中豐康牧場爆禽流感 業者涉棄置斃死雞遭收押禁見
（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，業者涉丟棄斃死雞，檢方搜索牧場及業者居所偵辦後，昨晚依廢棄物清理法向法院聲請羈押禁見雲姓業者，今天凌晨獲法院裁准，另外顏姓地主交保候傳。
台灣台中地方法院今天凌晨經召開羈押庭審理後，認定
雲姓業者有羈押原因與必要，裁定收押禁見；另外顏姓地主以新台幣20萬元交保並限制住居。
豐康牧場雞隻1月10日出現禽流感症狀，1月10日到26日大量死亡，台中市政府獲報調查發現死雞感染禽流感，雲姓業者涉嫌隱匿疫情，且將部分死雞私埋家中及運往苗栗縣丟棄、掩埋。
台中地檢署日前搜索豐康牧場及雲姓業者住所，約談雲姓業者、陳姓與李姓員工，以及提供苗栗後龍鎮土地掩埋棄置死雞的顏姓地主到案說明。
檢方昨天晚間複訊後認定，雲姓業者涉犯廢棄物清理法棄置有害事業廢棄物，以及事業負責人未依法清理、處理廢棄物導致污染環境與中華民國刑法詐欺取財等罪嫌，而顏姓地主涉犯廢棄物清理法任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，向法院聲請羈押業者等2人，其餘員工諭知交保。（編輯：張雅淨）1150203
